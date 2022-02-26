В России нельзя воспользоваться платежными системами Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Это касается всех основных банков, на которых наложили санкции: Группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Открытие.

— Карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России, — сообщается в Центробанке РФ.

Также клиенты этих банков не смогут воспользоваться услугами платежных систем Google и Apple и за границей.

Информацию об этом также подтвердил Глава Минцифры Михаил Федоров. Он также обратился к главе компании Apple, Тиму Куку, чтобы тот поддержал санкции властей США, а также запретил загружать свои сервисы в магазин App Store для смартфонов и прочих гаджетов компании.

— Россия уже наблюдает проблемы с доступом к Apple Pay! — сообщается в Telegram-канале политика.

Напомним, что 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о закрытии банков государства-агрессора на территории Украины. Теперь российские финансовые учреждения больше не будут работать в Украине. Среди них — АО Международный резервный банк, на 100% принадлежащий ПАО Сбербанк России, и ПАО Проминвестбанк, на 99,77% принадлежащий Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.