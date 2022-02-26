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Факты / Мир / Россия

США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Людмила Богданова редактор ленты
Володимир Путін

США ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

– Президент Путин и министр Лавров несут непосредственную ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство, – говорится в сообщении.

Ранее Минфин ввел ограничения против 11 членов Совбеза России. В ведомстве обещают продолжить вводить санкции на правящую элиту РФ.

— Сегодняшние действия демонстрируют, что санкции по-прежнему будут наносить удары непосредственно по тем, кто несет наибольшую ответственность за враждебные действия России против ее соседей, включая самые мощные и богатые российские элиты.

Источник: Министерство финансов США

Фото: Depositphotos

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