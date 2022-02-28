За последние несколько дней в Россию посыпался шквал санкций, жесточайших в своей истории. В первую очередь это отключение от платежной системы SWIFT, хотя и частичное. Также ЕС, другие страны и США запретили операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Фактически вся Европа (32 страны) закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов России. Многие страны отказываются продавать запчасти, технологии.

Все эксперты прогнозируют России тотальную изоляцию, сначала финансовый кризис, затем бедность.

Российский рубль на международных биржах еще накануне упал до исторического минимума, подешевел фактически вдвое к доллару и евро. Продолжение следует еще хуже, говорят эксперты.

– Российский рубль обесценился на 40% на оффшорных рынках после того, как западные страны объявили о новых санкциях против России из-за ее вторжения в Украину. Все санкции, введенные за последние несколько дней, очень сильно отражаются на российской финансовой системе. Сегодня утром, чтобы предотвратить панику и падение, отменили торги акций на Московской бирже, и рубль тоже не торговался. Центральный банк поднял учетную ставку с 9,5% до 20%. Это очень дорого. Что это значит? Что капитал долговой, кредитный дешевле 20% не будет. Я очень надеюсь, что вся эта ситуация будет сокрушительной, — подчеркивает финансовый эксперт Иван Компан.

По прогнозу эксперта, все импортное будет автоматически дороже, по меньшей мере, вдвое, а все, кто имел накопления в рублях, теперь станут вдвое беднее.

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– Россия будет пытаться как-то установить фиксированный курс, как в Советском Союзе: когда не было инфляции, когда доллар к советскому рублю был 63 копейки, но все люди были бедными. Дальше будет только хуже. Из механизмов урегулирования ситуации у Центробанка остается немного. Да, у них есть $640 млрд золотовалютного резерва, но золото еще нужно уметь продать. А там тоже будут потери, будет блокировка, – анализирует Иван Компан.

Отключение от SWIFT, хотя и не полное, и заморозка резервов Центрального банка – это ударные финансовые санкции. С сегодняшнего дня основная сила путинской экономики – резервы, которые у них были, — становятся очень маленькими, и остается у них практически только то, что было в юанях. Конечно, они будут пытаться гасить это юанями однажды.

Тому что крупный бизнес выходит из России, есть немало доказательств. Лучший и свежий – энергетический гигант BP продает свою долю в Роснефти.

– Речь идет о почти 20% доле в компании, с довоенной стоимостью в почти $25 млрд. Дальнейшее сотрудничество, продолжавшееся 30 лет, становится невозможным из-за санкций. Такой шаг заставляет и других глобальных нефтегазовых гигантов последовать этому замечательному примеру, — отмечает эксперт.

По его словам, крупнейшая энергетическая компания Норвегии Equinor также объявила о выходе из российских активов, что составляет около $1,2 млрд. Очень интересно, что совершит Shell, владеющая 27,5% акций оффшорного газового проекта Сахалин-2, а это около 4% мирового рынка сжиженного газа. Также Shell владеет 10% акций Северного потока-2. Так что ждем Shell и других… Почему это важно? Ибо у международных партнеров России были и будут технологии, которых нет у врага. А без технологий может возникнуть ситуация, когда нефть и газ есть, но добыть их сложно. Конечно, все не случится за один день, но сдвиги гигантские, и развернуть ситуацию вспять будет очень сложно.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что грядет масштабная изоляция.

– Торговые операции для россиян с внешним миром становятся почти невозможными. Им оставили небольшую щель продавать нефтепродукты, это пролоббировали немцы. И потому они будут сейчас через те банки, которые не попали под SWIFT, продавать нефть и газ. Но вообще сначала это будет финансовый кризис, а потом упадет и реальный сектор экономики, – прогнозирует Фурса.

Финансовые кризисы развиваются очень быстро. И это то, что нужно Украине, потому что нам нужен быстрый эффект, ведь война идет уже сейчас.