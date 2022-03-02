Эксперты России приступают к масштабному “разрушению мифов”, поскольку более чем очевидные доказательства разрушения Украины российскими оккупантами подрывают официальную линию Путина.

В ток-шоу российского государственного телевидения видеоролики о ракетных ударах по украинским городам и сообщения о российских солдатах, погибших в бою, описываются как “фейки”. Ведь фотографии и видео, поступающие из Украины, противоречат официальным сообщениям о вторжении.

“Развенчание мифов” — одна из корректировок, которые пришлось внести в пропагандистские телепередачи, поскольку свидетельства растущих разрушений в таких городах, как Харьков и Киев, затрудняют для правительства представление своему народу вымысла о локальном наступлении исключительно в регионе Донбасса.

В программе Время покажет Первого канала эксперты и официальные лица выступили с сообщениями о гибели сотен российских солдат в знак того, что информацию о жертвах больше нельзя скрывать от общественности.

Это последовало за рассказами разгневанных россиян, когда они узнали, что их мужей, братьев и сыновей отправили воевать в Украину.

— Идет огромный поток информации. Люди показывают фейки о якобы погибших наших солдатах. Все это нужно остановить, — заявил российский депутат Борис Чернышев.

Впервые во вторник, 1 марта, министерство обороны России заявило, что планирует нанести удар по Киеву, спустя несколько дней после того, как его ракеты обрушились на город в рамках начала вторжения. Вскоре российские ракеты попали в телебашню в Киеве.

Неизбирательные атаки участились после того, как россиянам не удалось захватить города. Ранее во вторник ракета, нацеленная на центр Харькова, унесла жизни по меньшей мере семи человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это терактом.

В теледебатах гости стали открыто говорить о желании властей захватить Киев.

— Это всего лишь вопрос времени, когда они сдадутся или будут уничтожены. Падение Киева — это тоже вопрос ближайших трех, четырех, пяти дней, точно не знаю, — сказал ястребиный военный журналист Игорь Коротченко.

Российские новостные каналы первоначально последовали примеру Владимира Путина, назвав войну “спецоперацией на Донбассе”, но теперь на некоторых государственных каналах появились ссылки на начало войны.

— Теперь им приходится признать, что это полномасштабная война, а раньше она казалась почти хирургической операцией без сопротивления, — сказал журналист BBC Monitoring Фрэнсис Скарр.

Он отметил, что российские ток-шоу целиком и полностью продвигают идею “денацификации” — пропагандистский термин, который Путин использовал для обозначения того, что российские власти планируют провести какую-то чистку, если они достигнут своих целей.

Это также стало своего рода неофициальным лозунгом войны. Александр Коц, прокремлевский журналист, использовал этот термин, описывая ракетный удар во вторник вечером как часть “денацификации украинского телевидения” в своем Telegram-канале.

А бывший дипломат, который отправил журналисту Guardian длинный отчет о предполагаемых военных преступлениях Украины во время бомбардировок Харькова российскими войсками, похоже, сослался на этот термин как на оправдание ударов по жилым кварталам, мол, а что, если нацисты спрятались в населенных пунктах, написал он.