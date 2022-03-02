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Факты / Мир / Россия

СБУ раскрыла данные, сколько зарабатывают российские военные на войне в Украине

Людмила Богданова редактор ленты
СБУ раскрыла данные, сколько зарабатывают российские военные на войне в Украине
Стало известно, сколько платят российским солдатам за войну в Украине. Служба безопасности опубликовала очередное видео с пленным русским офицером.

Россиянин признался, что приехал на войну зарабатывать деньги, потому что ему не хватало на семью. За это офицеру платили 60 тыс. рублей в месяц, это около $550.

– СБУ обращается ко всем российским захватчикам: в Украине вы не заработаете ничего, кроме порции свинца в собственное тело! Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! – говорится в сообщении СБУ.

Наемник РФ заявил, что якобы не знал, куда едет. Однако отметил, что в Украине хорошие люди.

— Получил ранение, оказали первую помощь, накормили, напоили, дали, где поспать. Не бьют, не оскорбляют… — сказал пленник.

Источник: СБУ

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