Стало известно, сколько платят российским солдатам за войну в Украине. Служба безопасности опубликовала очередное видео с пленным русским офицером.

Россиянин признался, что приехал на войну зарабатывать деньги, потому что ему не хватало на семью. За это офицеру платили 60 тыс. рублей в месяц, это около $550.

– СБУ обращается ко всем российским захватчикам: в Украине вы не заработаете ничего, кроме порции свинца в собственное тело! Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! – говорится в сообщении СБУ.

Наемник РФ заявил, что якобы не знал, куда едет. Однако отметил, что в Украине хорошие люди.