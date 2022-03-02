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Факты / Мир / Россия

В Совфеде РФ заявили, что Кремлю нет дела до своих погибших солдат

Илья Нежигай редактор ленты
В Совфеде РФ заявили, что Кремлю нет дела до своих погибших солдат

Российское руководство не заинтересовано в сборе тел россиян, погибших при попытке вторгнуться в Украину.

Как заявила журналистам российский сенатор Людмила Нарусова, матери массово ищут пленных и погибших своих солдат.

— Даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв! (Официальный представитель Минобороны РФ Игорь, — Ред.) Конашенков бодро говорит — у нас нет жертв. Дело не только в жертвах. Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, утративших связь с детьми, призванными туда (воевать в Украине, — Ред.). Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб, — сказала российский сенатор Нарусова.

Она заявила, что российские власти сейчас даже не рассматривают вопрос о том, чтобы хотя бы собрать тела погибших.

— Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя Министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?!, — сказала Людмила Нарусова.

Она сослалась на опыт её отца, ушедшего на фронт в 1941-м году. По его словам, первое после любого боя — это сбор тел.

— У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну. Что они делают, по-моему, сами не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что они делают, — заключила российский сенатор.

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Напомним, по данным Министерства обороны Украины, российская сторона потерпела более 5,3 тысячи потерь лишь за период с 24 по 28 февраля. В Министерстве обороны России долго заявляли, что жертв среди россиян нет, однако лишь недавно начали признавать, что жертвы есть, хоть при этом не называются конкретные цифры.

Информацию про жертв российско-украинской войне в России скрывают, а вместо этого о погибших сообщают губернаторы российских областей, что подрывает российскую пропагандистскую компанию изнутри.

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Источник: Дождь

Фото: Pexels

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