В России 4 марта обе палаты парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня возможно превентивное введение военного положения в РФ.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить, – написал он в Twitter.

Военное положение в России вводится указом президента. Он должен немедленно сообщить о своем решении Совету Федерации и Государственной Думе.

Совет Федерации в течение 48 часов решает, утвердить ли президентский указ. Если он этого не сделает, то документ теряет силу.

Введение военного положения в России предусматривает мобилизацию, ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, ограничение выбора места жительства, действие комендантского часа и установление трудовой повинности.

24 февраля после вторжения России Верховная Рада ввела военное положение в Украине с 5.30. Оно будет действовать 30 дней.