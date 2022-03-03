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Факты / Мир / Россия

Где сейчас Путин и почему у него подозревают проблемы со здоровьем

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Где сейчас Путин и почему у него подозревают проблемы со здоровьем

Россияне на высоких должностях уверены, что у президента РФ Владимира Путина проблемы со здоровьем. Дело все в том, что многие просто не понимают сейчас его действий.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

— Я могу сказать, что преимущественное большинство сотрудников российских компаний, россиян, тех, которые занимают высокие должности, они не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень много людей считают, что у него какие-то проблемы со здоровьем, и то, что сейчас происходит, – это последствия данного процесса, — заявил Данилов.

Он добавил, что Путин последние встречи проводит на расстоянии 15-20 метров от своих подчиненных.

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— Я не знаю, что там у него происходит, но когда человек не контактирует с людьми, то могут быть такие процессы, при которых нужно уже ко врачам обращаться, — отметил Данилов.

Со своей стороны, диссидент и журналист Александр Подрабинек заявил, что Путина нет в Кремле.

— Из моих окон виден Кремль. Обычно каждый будний день в начале одинадцатого над домом один за другим с интервалом в несколько минут пролетают два вертолета. Они садятся прямо на территории Кремля. В одном из них летит Путин. (Никто не знает в каком именно). Часов в пять вечера вертолеты летят обратно. Последнюю неделю вертолеты не летают. Вот факт, а объяснить его каждый может самостоятельно, — отметил журналист.

Кстати, и ранее была информация, что Путин находится далеко от Москвы.

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Фото: Depositphotos

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