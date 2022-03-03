Граждане России, вложившиеся до начала войны РФ против Украины в российскую недвижимость, теперь получат большие убытки, ликвидировать которые, возможно, уже не удастся. Все из-за санкций стран Запада, которые российская экономика получила в связи с полномасштабной войной против Украины.

Такую оценку в интервью дал российский финансовый эксперт Андрей Мовчан.

— Для того, чтобы недвижимость росла, нужно чтобы люди зарабатывали нормально и хотели ее покупать. Представляете, какое количество тысяч людей, возможно десятков тысяч покинет Россию из-за этой ситуации (войны РФ против Украины и санкций Запада, — Ред.)? Представляете сколько людей сейчас будет продавать эту недвижимость по любой цене, чтобы не ассоциироваться с Россией? Это большое количество людей. Мне безостановочно звонят люди в последние дни, и у всех одни и те же вопросы: как нам наиболее правильно перевести эти деньги, что нам делать для того, чтобы выехать из страны, как нам получить вид на жительство или гражданство, — сказал Андрей Мовчан.

Финансовый эксперт добавил, что из-за политики руководства РФ в стране может начаться трехзначная инфляция.

— Те, кто вкладывал в Россию, в очередной раз получат убытки. Большие убытки. И теперь возможно уже убытки, которые на их поколении никак не исправятся, — сказал Андрей Мовчан.

Он добавил, что сейчас невозможно реально оценить последствия санкций, которые Россия получила из-за вторжения в Украину.

— Дойдем ли мы до карточек, дойдем ли мы до голода, дойдем ли мы до дефицита товара — я не знаю. Но то, что ситуация будет ухудшаться — это безусловно, определенно, — сказал Андрей Мовчан.

Российский финансовый аналитик привел пример Советского Союза, где одним из самых полезных советов было запасать предметы первой необходимости и продукты питания.

— Я думаю, что этот совет не лишний и сейчас, — сказал он.

После вторжения России в Украину 24 февраля множество стран Запада ввели беспрецедентные санкции против финансовых систем и руководства РФ, чтобы ослабить и подавить российскую экономику, в качестве наказания за крупнейшую войну в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

По состоянию на 2 марта более 90 компаний отказались сотрудничать с Россией в тех или иных формах. Множество компаний ушло с рынка, какие-то ограничили перечень услуг, предоставляемых Российской Федерации. Этот список продолжает увеличиваться каждый день, тем самым ослабляя российскую экономику и уровень жизни граждан РФ.

Источник: Осторожно: Собчак

Фото: Andrei Movchan