Банк России приказал брокерам стягивать комиссию в размере 30% из жителей страны, которые хотят приобрести евро или доллары.

Известно, что изменения будут работать до отмены.

По словам ЦБ России, это необходимо для конкурентной работы банков и брокеров. Известно, что банки РФ могут использовать спред (разницу между ценами на покупку и продажу активов) перед операциями.

Напомним, что экономика России сейчас продолжает пробивать дно. Санкции со стороны цивилизованных стран наносят непоправимый ущерб захватчику. 2 марта стало известно, что Европейский Союз отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь крупнейших российских банков. В течение 10 дней они должны прекратить операции в системе.

Также ЕС запретил инвестировать в будущие проекты под руководством Российским фондом и прямыми вложениями. Под запретом оказались также продажа, поставка, передача или экспорт банкнот в евро в Россию.

Известно, что платежные карты, выпущенные в России или Беларуси, больше не будут работать в Украине — это решили в Нацбанке. Также запретили и начисления на карточки стран-агрессоров.