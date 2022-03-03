РФ должна ввести военное положение – в СНБО назвали дату

В СНБО рассказали, что в России планируют ввести военное положение с 4 марта.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире совместного марафона украинских телеканалов.

Он добавил, что многие россияне, занимающие должности в РФ, не понимают, что происходит в голове у Путина.

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— Это данные нашей разведки, что с 4 марта Российская Федерация должна ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, каким образом будут на это реагировать города Москва, Санкт-Петербург, где гораздо больше интеллигенции, понимающей, что происходит на территории РФ, — заявил Данилов.

По словам главы СНБО, сейчас Путину уже не хватает пушечного мяса

— Сегодня, если у Путина не хватает пушечного мяса, то он может брать тех детей, которых он будет призывать в армию для того, чтобы отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу мясорубку. Я не понимаю, зачем он это делает, – заявил Данилов.