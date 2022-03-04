4 марта в России заблокирован Facebook. Соответствующее решение принял не владелец Meta Марк Цукерберг, а Роскомнадзор.

С сегодняшнего дня никто из граждан РФ не сможет пользоваться Facebook без виртуальной частной сети (VPN).

Решение заблокировать Facebook в Роскомнадзоре назвали “ответной мерой” на санкции мировых государств против России. Накануне Кремль официально обвинил Facebook в “дискриминации” российских СМИ.

Отметим, что с начала войны в Украине санкции мира затронули только провластные российские медиа (Спутник, РТ Россия).

В то же время независимые СМИ (Дождь, Эхо Москвы), отказавшиеся назвать войну “спецоперацией”, Россия лишила права на вещание самостоятельно, однако “дискриминацией” это почему-то не назвала.