В России фиксируют массовые сбои в социальной сети Twitter и видео-хостинге Youtube.
Согласно данным Downdetecror, массовые сбои зафиксированы по всей территории Российской Федерации.
Решение об ограничении работы социальных сетей было принято Генпрокуратурой России еще 24 февраля 2022 года.
По данным портала Globalcheck, отслеживающего информацию о блокировке и доступности сайтов, в России начинают блокировать Facebook и Twitter.
Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировании соцсети Facebook в России. В российском ведомстве назвали это ответным мероприятием по блокированию аккаунтов российских СМИ в западных странах.
Российский медиа-регулятор даже пригрозил блокировкой интернет-энциклопедии Wikipedia, потому что на портале размещены статьи о вторжении РФ в Украину.