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Факты / Мир / Россия

В России начали блокировать Twitter и YouTube

Илья Нежигай редактор ленты
YouTube

В России фиксируют массовые сбои в социальной сети Twitter и видео-хостинге Youtube.

Согласно данным Downdetecror, массовые сбои зафиксированы по всей территории Российской Федерации.

Решение об ограничении работы социальных сетей было принято Генпрокуратурой России еще 24 февраля 2022 года.

В России начали блокировать Twitter и YouTube / 2 фотографии

По данным портала Globalcheck, отслеживающего информацию о блокировке и доступности сайтов, в России начинают блокировать Facebook и Twitter.

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировании соцсети Facebook в России. В российском ведомстве назвали это ответным мероприятием по блокированию аккаунтов российских СМИ в западных странах.

Российский медиа-регулятор даже пригрозил блокировкой интернет-энциклопедии Wikipedia, потому что на портале размещены статьи о вторжении РФ в Украину.

Источник: Downdetector

Фото: Dreamstime

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