Италия арестовала виллы Соловьева и Усманова — СМИ

В Италии заморозили две виллы российского олигарха и пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо. Их стоимость оценивается в €8 млн.

Операция была проведена военными специального подразделения Финансовой гвардии в пределах заморозки активов граждан России, причастных к военной агрессии РФ против Украины.

Также в городке Арцакена на Сардинии арестовали итальянскую виллу еще одного российского олигарха Алишера Усманова. Стоимость имущества составляет около €18 млн.

Напомним, что Усманов – миллиардер, основатель USM Holdings, один из богатейших бизнесменов России и близкий союзник Путина. Соловьев – телеведущий и пропагандист, который также входит в близкое окружение президента РФ.

Ранее из-за персональных санкций ЕС видеохостинг YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева.

Канал Соловьев LIVЕ был известен многочисленными фейками, искажением фактов и тотальным нарушением профессиональной этики. Теперь жители Европы при переходе увидят надпись – Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране.

Источник: La Republicca