Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.

В самой России отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.

Примечание: выделенные компании добавились в список по состоянию на 5 марта.