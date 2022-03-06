Борт Уральских авиалиний задержали в Египте — санкции в действии

В Египте задержали борт Уральских авиалиний, который должен был лететь в Москву. Российских туристов вернули в отели. Пока остается не ясно, как их будут доправлять в РФ.

Такие меры пришлось применить из-за санкций западных стран. Борт Уральских авиалиний задержан в Шарм-эш-Шейхе из-за заявки лизингодателя.

Борт U6 1886 должен был вылететь в субботу в Домодедово. Пролет российского борта должен был пройти над территорией Кипра.

Почему РФ может остаться без авиации

Сразу целый ряд санкции был направлен на авиацию России. В частности, США, Канада и страны Европы закрыли свое небо для самолетов из РФ. Также самые большие компании, такие как Airbus и Boeing заявили, что отказываются от поставок самолетов в России. Более того, они не будут поставлять комплектующие туда и закрывают возможность технической поддержки для российских бортов.

Потом была новость о том, что лизинговые компании запрещают росссийским авиакомпания использовать свои самолеты. И эта новость прошла достаточно тихо, пока не оказалось, что большая часть российских самолетов — это арендованные борта из Европы.

Гениальные российские власти заявили, что будут национализировать такие самолеты. Но почему-то им не хватило гениальности понять, что после полета за границу самолет им просто не вернут.

Итог такой — россиянам скоро придется осваивать пешие походы. Ведь арендованные самолеты использовать нельзя, те, что есть — не будет возможности отремонтировать, построить свой борт без заграничных комплектующих и мощностей — из области фантастики для современной РФ.