Не больше года: почему власть Путина скоро закончится из-за войны в Украине

Глава Кремля Владимир Путин просчитался, когда вторгся в Украину. Эта ошибка может стоить ему власти.

Об этом сказал главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.

Папич убеждает, что, прежде всего, Путин игнорирует материальные ограничения в своем вторжении в Украину.

Кроме того, стратег привел еще несколько доводов против российского президента. В частности, Путин не учел яростное сопротивление украинцев. Российская армия не умеет вести широкомасштабные бои (в частности, Путин может бить только по больницам и домам ракетами, а его воины и танки ни одного леса в Украине пройти не могут, потому что они или голодны, или топлива нет). Украина – сложная страна для вторжения.

В результате это может привести к краху кремлевского диктатора. Папич считает, что путинский режим может рухнуть в течение ближайших 12 месяцев.

— События в Украине ужасающие, но в то же время обнадеживающие. Мы видим рождение новой национальной идентичности, самосознательной нации, — заявил стратег компании Clocktower Group.

Также он не сомневается в том, что украинцы смогут отразить нападение России.

— Это большая страна Европы с большим потенциалом, – отметил аналитик.