В течение 5 марта российские войска начали отправлять в направлении Николаевской области стратегические бомбардировщики Ту-22 с территории оккупированного Крыма.

Вооруженны силы Украины дают достойный отпор оккупанту, уничтожая множество военной авиации России, в том числе, при помощи вооружения, полученного от украинских союзников.

Что известно о стратегических бомбардировщиках Ту-22, их назначении, преимуществах и главных характеристиках – читайте в материале.

О самолете

Ту-22 — советский дальний тяжёлый сверхзвуковой самолёт конструкции КБ Туполева. Самолёт строился серийно с 1959 по 1969 год в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика и постановщика помех. В дальнейшем ударные варианты Ту-22 были полностью заменены на различные серии Ту-22М. В то же время Ту-22 в вариантах разведчика и постановщика помех эксплуатировались вплоть до начала 1990 годов.

Минобороны РФ возлагает на Ту-22М3 большие надежды, делая ставку на ракеты класса Х-32 и Кинжал.

Массивный самолет, весом от 42 до 54 тыс. кг (зависит от комплектации и объема топлива), развивает скорость около 4,5 Маха при полете на высоте около 12 км на дальность около 1 тыс. км.

Самолет может достигать максимальную скорость 1800 км/час, однако в реальных условиях не использует такие скорости.

Первая модель — Ту-22М-0 — имела на вооружении лишь одну крылатую ракету и была выпущена в 10 экземплярах. Усовершенствованный вариант Ту-22М-2 имеет на вооружении три ракеты Х-22 с дальностью полета в 450 км. Эти ракеты могли снаряжаться обычной, противорадарной или ядерной боеголовками.

Бомбардировщик имеет возможность дозаправляться в воздухе.

Слабые места

Хоть комбинация Ту-22 с ракетами Х-32 выглядит грозно на бумаге, слабым местом самолета являются системы наведение на цель. Х-32 использует комбинацию инерциальной навигации, GPS/ГЛОНАСС и активного радиолокационного самонаведения для поражения целей на дальности, однако при атаке в расстояние на 1000 км у ракеты возникнут трудности за пределами дальности действия датчиков Ту-22.

В советское время данные о наведении на цель предоставляла космическая сеть датчиков EORSAT, которая больше не существует.

Характеристики:

Экипаж самолета : 4 чел.

Длина: 41.46 м

Размах крыла: 34.28 (25) м

Взлетный вес (нормальный): 122 000 кг

Максимальная скорость: 1800 км/ч

Практический потолок: 12,6 км

Максимальная дальность полета без дозаправки : 5,1 тыс. км

Вооружение: 1-3 КР Х-22М, бомбы общим весом до 24 000 кг, спаренная 23-мм пушка ГШ-23, системы РЕБ

Напомним, 24 февраля Россия нанесла несколько ракетных ударов по украинским городам, а российские военные начали наступление на нашу территорию, чем, фактически, была начата война России против Украины.

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