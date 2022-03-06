Американская разведка рассматривает два года экстремальной пандемической изоляции президент РФ Владимира Путина как фактор его военного образа мышления.

Усилия Белого дома по разработке стратегии противостояния России в связи с ее вторжением в Украину связаны со срочным пересмотром спецслужбами психического состояния президента Владимира Путина.

Разведчики ведут споры о том, изменились ли амбиции российского президента вместе с его склонностью к риску после двух лет изоляции от коронавирусной инфекции, или же он чувствует, что это, возможно, лучший момент для восстановления сферы влияния России и обеспечения своего наследия, а может и то, и другое.

На протяжении всей пандемии Владимир Путин скрывался в сложно устроенном бункере с социальным дистанцированием. Российская федеральная служба охраны создала вокруг президента Путина антивирусный пузырь, который намного превосходит защитные меры, принятые многими его зарубежными коллегами, отмечает издание.

— Путин проводил большинство своих встреч с правительственными чиновниками в режиме видеоконференции, часто появляясь в скромной комнате в своем московском имении Ново-Огарево. Даже когда приезжали иностранные высокопоставленные гости, им иногда не удавалось лично встретиться с Путиным; генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время своего прошлогоднего визита в Москву был вынужден довольствоваться видеовстречей, — пишет издание.

Теперь у Владимира Путина есть личные посетители, включая премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который встречался с президентом РФ в субботу.

Некоторые из мировых лидеров, которые встречались с Владимиром Путиным в рамках последних дипломатических контактов, сидели в 20 футах от него за огромным столом, отказавшись пройти российские тесты на выявление коронавирусной инфекции. Опасения иностранных политиков были связаны с тем, что их ДНК стали бы доступны для россиян. Как правило, российские чиновники для личной встречи с Владимиром Путиным проводят до двух недель в карантине.

— Крайняя осторожность Путина отражает не только возраст 69-летнего президента, что подвергает его относительно высокому риску тяжелого заболевания коронавирусом, но и то, что критики описывают как паранойю, отточенную во время его бывшей карьеры шпиона КГБ, — пишет издание.

Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому и Конгрессу США, что российский президент чувствует себя в ловушке из-за собственного превышения полномочий, а потому удваивает средства своей защиты. Поэтому американские разведчики описали ряд возможных реакций, начиная от беспорядочных обстрелов украинских городов, чтобы компенсировать ранние ошибки, допущенные его силами вторжения, до кибератак, направленных на американскую финансовую систему, до новых ядерных угроз и, возможно, попыток вывести войну за пределы Украины.