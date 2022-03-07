Министерство иностранных дел Японии повысило уровень предупреждения о риске путешествий в Россию, призвав своих граждан воздержаться от поездок в эту страну.

МИД Японии повысил уровень предупреждения о риске до третьего уровня.

На прошлой неделе министерство иностранных дел повысило уровень предупреждения для районов России вдоль границы с Украиной до самого высокого, четвертого уровня, призвав японских граждан эвакуироваться.

В этот раз министерство отметило, что члены Европейского союза и другие страны запретили российским самолетам полеты в своем воздушном пространстве, что было сделано в качестве одного из вида санкций за вторжение России в Украину.

Внешнеполитическое ведомство призвало граждан Японии рассмотреть возможность покинуть Россию на коммерческих рейсах, пока они еще доступны. Оно также призвало японцев не ездить в РФ ни с какой целью.

По состоянию на воскресенье, по данным министерства, около 2,4 тыс. японцев были зарегистрированы в дипломатических представительствах Японии, которые находятся в России.

Днем ранее в Госдепартаменте США призвали американцев немедленно покинуть Россию. Там также попросили граждан Соединенных Штатов не ездить в Российскую Федерацию из-за неспровоцированного и необоснованного нападения российских военных на Украину.

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