Это трагический конфликт: основатель Telegram Дуров прокомментировал войну в Украине

Основатель одного из самых известных мессенджеров Telegram Павел Дуров опроверг слухи о том, что приложение опасно для украинцев в условиях войны с РФ.

В своем обращении российский программист заявил, что у него есть украинские корни, а вторжение путинских войск вглубь территории Украины – это “трагический конфликт”.

Павел Дуров также напомнил всем своим подписчикам, что уже долгое время не только не живет в России, но и не оставил там никаких связей или бизнеса.

Текст обращения Павла Дурова

— Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия — украинская (Иваненко), и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram.

Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram чем-то более опасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России.

— Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента.

Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию.

— Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний. Я с гордостью улыбаюсь, когда читаю свой пост в ВК от апреля 2014 года, где показаны отсканированные приказы ФСБ и мой фирменный ответ на них — собака в балахоне.

Когда я отказывался от этих требований, лично для меня ставки были высоки. Я все еще жил в России, и моя команда и моя старая компания тоже базировались в этой стране.

— С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным — я выступаю за наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на неприкосновенность частной жизни священно. Сейчас больше, чем когда-либо.

Источник: Durov’s Channel