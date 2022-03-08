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Факты / Мир / Россия

Хакеры взломали сайты российских ведомств и разместили на них антивоенные изображения

Юля Захарченко редактор ленты
Хакеры взломали сайты российских ведомств и разместили на них антивоенные изображения

Хакеры взломали сайты нескольких российских федеральных ведомств и разместили на них изображения с призывом о прекращении войны в Украине, которую начал президент РФ Владимир Путин.

В частности, речь идет о сайтах Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН. Ответственность за онлайн-атаку пока не взяла на себя ни одна хакерская группа.

Вероятно, хакеры хотели сравнить российский народ, который боится власти одного человека, и украинцев, которые без оружия останавливают голыми руками вражеские танки.

Предыдущие атаки на российские сайты

Это уже не первая хакерская атака на российские сайты и средства массовой информации. 28 февраля под “гнев хакеров” попали ТАСС, Известия, Forbes.ru, Фонтанка и другие СМИ.

На всех онлайн-ресурсах разместили сообщения с призывом прекратить безумие, которое устроил президент России Владимир Путин.

Кроме того, на сайтах хакеры оставили призыв не отправлять сыновей и мужчин на верную смерть.

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Фото: Depositphotos

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