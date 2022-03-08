Никто не берет: предательница Поклонская привезла в Украину русскую “гумпомощь”

Скандальная экс-прокурор оккупированного Крыма, уроженка Луганщины Наталья Поклонская прибыла в Херсон, чтобы якобы передать местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом она заявила в своем Telegram-канале. Совместно с путинскими войсками она “передала” лекарства и продукты питания.

Параллельно Поклонская написала о том, что якобы “националисты угрожают расправой местному населению – вплоть до поджогов дома, если они примут гумпомощь от России”.

Как сообщают местные украинские СМИ и Telegram-каналы, жители населенных пунктов, где сейчас находятся путинские захватчики, массово отказываются от “братской помощи”.

Несколько дней подряд, не опасаясь вооруженного врага, херсонцы массово выходят на акции протеста против российской агрессии.

С флагами Украины в руках они выкрикивают лозунги Домой!, Херсон – это Украина!, а также известное изречение о российском корабле.