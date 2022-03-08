В России покончил с собой топ-менеджер Газпрома

После начала Россией агрессии против Украины, а также последующими за этим жесткими санкциями со стороны Запада, от якобы самоубийства умер топ-менеджер российской компании Газпром.

Как пишет Новая Газета, мертвым был найден заместитель генерального директора Единого расчетного центра Газпрома (казначейство компании) по корпоративной безопасности Александр Тюляков. Его тело обнаружили в гараже-пристройке к дому.

— На место происшествия мы приехали почти одновременно с полицией, которую вызвали те, кто обнаружил труп… Все, что касается поселка Ленинский, нам сразу докладывают. Лично я видел мужчину в петле, на полу гаража какая-то бумажка лежала, — рассказал изданию сотрудник Следственного комитета РФ по области.

Российские криминалисты уже работали, когда приехали крепкие мужчины на трех джипах, которые представились службой безопасности Газпрома и выставили полицию за забор дома, пишет издании.

Новая Газета отмечает, что это уже второй с начала года суицид в Ленинском поселке.

30 января нынешнего года сотрудники полиции и СК РФ уже выезжали в этот поселок и тоже на самоубийство: тогда был найден труп 60-летнего Леонида Шульмана, главы транспортной службы Газпром Инвест, которого обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны сотрудники СК обнаружили записку, в которой мужчина жаловался на невыносимую боль в ноге, из-за чего якобы и принял решение о самоубийстве.

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Содержание записки вызвало у следователей сомнение в ее подлинности, а вот то, что в конце 2021 года СБ Газпрома проводила проверку в транспортном управлении своей дочерней компании, позволило предположить, что истинные причины самоубийства могут быть не связаны с болями в сломанной ноге.

Содержание посмертной записки погибшего Тюлякова не разглашается.

Следственный комитет по Ленинградской области никаких комментариев по фактам двух самоубийств не дает.

В то же время, с сайтов Газпрома были убраны фотографии погибших.

Источник: Новая Газета