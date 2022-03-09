Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.
В самой России отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.
Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.
Примечание: выделенные компании добавились в список по состоянию на 8 марта.
- Ajax Systems — закрывает продажи и офис на территории РФ;
- Airbus — приостановила деятельность в России;
- AerCap — лизингодатель мировой коммерческой авиации прекратила сотрудничество с российскими авиакомпаниями;
- All3Media — останавливает все бизнес-переговоры с телевещательными клиентами из России;
- American Express – приостанавливает совершение операций в РФ и Беларуси;
- Apple Pay – полная блокировка;
- Apple – полный выход с рынка;
- Adidas – отказ от работы со сборной по футболу;
- Adobe – прекратили продажу своих сервисов в России;
- Aston Martin – остановка поставки продукции;
- Audi – выходят из рынка;
- AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет поставки видеокарт;
- Amazon – полный блок всего ритейла;
- American Express — приостановила сотрудничество с партнерами в РФ;
- Andersen – прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами;
- AZAL – приостанавливают все рейсы в РФ;
- Binance – криптобиржа ограничила доступ держателям карт банков РФ, попавшим под санкции;
- British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций;
- BBC — отзыв лицензий на вещание;
- Bentley — приостановила поставки;
- BMW – закрывает заводы, блокирует поставки;
- Bolt – выход с рынка;
- Boeing – выход с рынка;
- Burberry — прекращение доставки онлайн-магазина;
- Buta Airways – приостанавливают все рейсы в РФ;
- Cadillac – выходят с рынка;
- Cannes Festival – блок российской делегации;
- Canon — приостановил работу интернет-магазинов в РФ;
- Carlsberg — останавливает экспорт и инвестиции в Россию;
- Cartier — прекращение деятельности на территории РФ;
- Cex Io — криптоплощадка банит российских пользователей;
- Chanel — закрывает 17 магазинов в РФ;
- Chevrolet – выходят с рынка;
- Cinema 4D — не работает программа;
- Cisco Systems Inc. — приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси;
- Coca-Cola – приостанавливает работу;
- Coursera — образовательная платформа останавливает свою деятельность на территории РФ;
- Daimler Truck — приостановила деятельность в РФ, остановила сотрудничество с КАМАЗом;
- Danone – приостановил инвестиционные проекты;
- Dassault — приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию;
- Diageo — приостановил поставки алкоголя в Россию;
- Disney – отмена проката всех фильмов;
- Dell – выход с рынка;
- Djinni — сайт поиска вакансий для IT-сферы больше не работает с бизнесом и пользователями из России и Беларуси;
- Domestos – прекращает импорт и экспорт товаров в РФ;
- Dove – прекращает импорт и экспорт товаров в РФ;
- Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней;
- DHL – выход с рынка;
- Deloitte – выход с российского рынка;
- Ducati — приостановила поставки;
- EA Sports — удалит Россию из игр серии FIFA и NHL;
- eBay — приостановила доставку заказов в Россию;
- Equinor — разорвала связи с партнерами;
- Eurovision – дисквалификация;
- Ericsson – выход с рынка;
- Ernst & Young – выход с российского рынка;
- Estée Lauder – приостанавливает деятельность;
- Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям РФ;
- Etsy – блок всех балансов на российских счетах;
- Everton — разорвал контракт с USM, Мегафон и Yota;
- Facebook — бан аккаунтов российских кремлевских СМИ;
- Fazer — приостанавливает экспорт в Россию;
- FEDEX — приостанавливает все услуги в России и Беларуси;
- Ferrari – приостанавливает работу;
- FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ;
- Flashscore — отключило возможность смотреть результаты турниров из России;
- Formula 1 – расторгла контракт на проведение Гран-при России;
- Ford – закрывает все магазины;
- Freelancehunt — заблокировала российских пользователей с возможностью вывода средств;
- GOG – перестал обрабатывать платежи в рублях;
- Google — остановил продажу рекламы в РФ;
- Google Pay – частичный блок;
- Google Maps – блок информации для РФ;
- General Motors – останавливает экспорт;
- H&M — приостанавливает продажи в РФ;
- Hermes — временно закрывают магазины в РФ;
- Hitachi — приостанавливает производство в РФ и экспорт техники;
- Honda — приостановила поставки;
- HP – запрет ввоза;
- Harley Davidson — прекращение поставок;
- IBM – выход с рынка РФ;
- IKEA — приостанавливает работу магазинов в России и Беларуси;
- Inditex (владелец бренда Zara) — прекращает торговлю в России, закрывает магазины и онлайн-торговлю;
- Instagram — блокировка пропаганды;
- Intel – запрет поставки микрочипов;
- IPC — паралимпийцам из РФ и Беларуси запретили выступать на Паралимпиаде;
- ITV Studios — прекратила продажу новых лицензий клиентам из России;
- Jaguar – выходят с рынка;
- Jooble – удалили сервис и сделали заявление;
- Jysk — временно прекращает работу в России;
- Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent) — закрывают магазины в РФ;
- KONE — приостановил поставки в Россию;
- KPMG – разорвала связи со своими предприятиями в России и Беларуси;
- KUNA – выход с рынка;
- Lamborghini — приостановила поставки;
- Lego — приостановил поставки своей продукции в магазины России;
- Lenovo – выход с рынка;
- Lexus — приостановил поставки автомобилей в РФ;
- Levi’s – приостанавливает работу в России;
- LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны;
- Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) — закрывают магазины в РФ с 6 марта;
- L’Oreal – временно закроет магазины и приостановит онлайн-продажу товаров;
- Luding Group — временно остановил поставки алкоголя в РФ;
- MOK – отмена всех соревнований;
- McDonald’s – временно закрывает 850 ресторанов;
- Mango — временно закрывает магазины и онлайн-магазин в стране;
- Mastercard — уходит из России и приостанавливает транзакции;
- Maersk – остановка поставок в/из России – теперь без вещей с Ali express и ASOS;
- Marks & Spencer — приостанавливают поставки в Россию;
- Mazda — приостановила поставки;
- Mercedes – выход из страны;
- Megogo – удаление всех русских фильмов, прекращает свою деятельность в РФ;
- Metro — увольнение 10 тыс. работников;
- Michelin — объявил о приостановке деятельности в России;
- Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра;
- Microsoft — приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России;
- Minecraft — Одна из самых продаваемых видеоигр в истории исчезла из российских Google Play и App Store;.
- Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ;
- Moody’s — приостанавливает коммерческую деятельность в России;
- NAVI – разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events;
- NFT – блок средств пользователей РФ и РБ, перевод их денег Украине;
- NHL – полный блок для игроков из РФ;
- Netflix – приостановил работу в России;
- Nike – закрывают все магазины;
- Ninja Sushi — навсегда ушла из России.
- Nintendo – запрет на покупки в рублях;
- Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ;
- Nokia — прекратит поставки технологического оборудования для сотовой связи в Россию;
- Nvidia – прекращает продажу своей продукции на территории России;
- OneWeb — приостановили все запуски с Байконура;
- OnlyFans – закрытие в стране;
- Oracle — приостанавливает работу в России;
- Paysera – блокировка;
- PayPal — приостановил работу в России;
- Payoneer — приостановила работу в РФ;
- Paramount – блок кинопроката;
- Parimatch – отозвали франшизу;
- Renault – выход с рынка;
- Revolut — ограничил операции с картами пользователей РФ и Беларуси;
- Play Station — невозможно произвести оплату;
- Pepci Co – приостанавливает рекламную деятельность и продажу напитков;
- Pornhub – запрет доступа к контенту;
- Porsche – выход из России;
- Prada – приостановили продажи в России;
- Puma – прекратили поставки в Россию, закрыли все магазины;
- PVH (владеет Warner’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и др.) – прекратила свою работу;
- PwC – разорвала связи со своими предприятиями в России и Беларуси;
- Qt Group – заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов;
- Rexona – прекращает импорт и экспорт товаров в РФ;
- Rolls-Royce — прекратила поставки двигателей и запчастей для Аэрофлота;
- S&P Dow Jones — удаляет российские акции из своих индексов, и лишает страну статуса развивающегося рынка;
- Samsung — приостанавливает поставки телефонов и чипов в РФ;
- Samsung pay – блокировка сервиса;
- Siemens — приостановила поставки;
- Simple — один из крупнейших поставщиков алкоголя в РФ остановил поставки;
- Sister’s Aroma — закрывает франшизу для всех партнеров из России и Беларуси;
- Škoda — приостанавливает свою деятельность в России;
- Snapchat – аут из приложения в РФ и Беларуси, $15 млн помощи Украине;
- Scania – выход из РФ;
- Shell – разрыв контракта с Газпромом;
- Spotify – приостановил продажу подписки Premium;
- Sony – блок кинопроката;
- Starbucks – закроет кофейни и приостановит бизнес;
- Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar и Bernard — крупнейшие производители пива приостановили поставки в Россию;
- Storytel — приостановил работу на территории России;
- Suzuki — останавливает поставки в РФ авто и мотоциклов;
- Swarovski — приостанавливает продажи на территории России;
- Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ;
- TikTok – приостанавливает работу через закон о “фейках”;
- TotalEnergies — перестала инвестировать в российские проекты;
- Toyota — увольнение 2 600 сотрудников, с 4 марта останавливает производство своих авто в РФ;
- UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором Газпромом;
- UPS – полный запрет поставки;
- Upwork – приостанавливает работу в РФ и Беларуси;
- Universal pictures – блок кинопроката;
- Universal Music Group – останавливает бизнес в России;
- Valve — закрыла для российских пользователей все основные способы оплаты в Steam;
- Visa – уходит из России и приостанавливает транзакции;
- Volvo – выходят из РФ;
- Yandex – исключение акций компании по котировкам на NY бирже;
- YIT — приостановил инвестиции в покупку земельных участков и строительство на территории РФ;
- YouTube – блокировка сотен каналов РФ и их монетизации;
- Yum!Brands – приостанавливает инвестиции и развитие в России;
- Venice Film Festival – блок официальной делегации РФ;
- Volkswagen — остановил производство в России, поставки в РФ немедленно прекращаются;
- Warner Bros – отмена всего кинопроката;
- Webmoney – запрет транзакций;
- Wolkswagen – выходят из страны;
- YouTube — остановил продажу рекламы в РФ;
- Zoom — отзыв лицензий на разработку ПО.