Начиная войну против Украины, Владимир Путин не только не рассчитал силу сопротивления украинского народа, но и решимость стран Запада во введении ограничений против страны-агрессора. Адский коктейль санкций уже превратил в мусор рубль и акции российских компаний, но дальше будет еще хуже.

Мировой рекордсмен

Россия уже даже не Иран и не Северная Корея, а абсолютный мировой рекордсмен по количеству наложенных санкций. Ограничения уже действуют против 5,5 тыс. субъектов. Из страны ушли более 200 международных компаний, и этот список пополняется почти каждый день.

Россияне провожают свою старую жизнь длинными очередями в IKEA и McDonald’s и, похоже, еще не совсем понимают, что их ждет дальше.

По расчетам Bloomberg, без работы останется 3 млн россиян, работающих в западных компаниях или в совместных проектах, софинансируемых западными компаниями.

На фоне бегства цивилизованного бизнеса из страны в России пошла первая, но далеко не последняя волна удорожания товаров. Только за первую неделю войны цены на автомобили и бытовую технику подскочили в среднем на 15%. Дальше — просто тотальный дефицит и оверпрайс.

По словам экономиста, профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда, не будет ни науки, ни прогресса, ни новых моделей телефонов, ни лекарств, ни нормальных подгузников и шоколада для детей. Да, многие окунутся в нищету. Кто-то потеряет жилье и будет жить на улице. Нужно купить новую пару ботинок, отечественных аналогов еще нет — что вы будете делать? Как и чем вы будете платить? Что вы будете носить?

— Я не думаю, что российские производители смогут в рекордные сроки насытить спрос, с которым страна никогда не сталкивалась. У вас не будет запчастей к автомобилю, программ для компьютера, детского питания. Если кто-то считает, что российская современная экономика может существовать в условиях полной изоляции, я бы советовал ему вернуться в школу. У них есть аналоги Hewlett Packard, Dell, IBM, Apple, Microsoft? Не думаю, – подчеркивает экономист, профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд.

Back to USSR

Российские чиновники уже признают, что не были готовы к такому уровню санкций. Приблизительно четверть высокопоставленных должностных лиц и работников госкорпораций вроде бы задумались об увольнении после начала войны, но никаких громких отставок пока не было. Боятся, что это приравняют к бегству и предательству.

По расчетам Goldman Sachs и JPMorgan, экономика РФ в текущем году может сократиться на 10%. Для сравнения: в 1998 году, когда Россия объявила дефолт, ВВП упал на 5,3%. То есть россиян ждут уже даже не 90-е, а натурально Советский Союз, причем времен застоя. И это при том, что в последние годы Кремль вроде бы готовился к войне и санкциям Запада.

К началу вторжения на территорию Украины золотовалютные резервы РФ превышали $640 млрд, из которых реальных долларов – всего 20%, еще 20% – монетарное золото, остальные – юани, евро и ценные бумаги. Кроме резервов, подушкой безопасности для РФ является Фонд национального благосостояния в $175 млрд.

Итак, к началу войны у России было около $850 млрд резервов. Казалось бы, быстро такую ​​сумму не обнулить. Но, как показывают события последних дней, это вполне возможно.

Отключение от SWIFT, глобальной межбанковской системы оплаты, не столь болезненно для России. Даже при полном варианте оно грозит России потерей всего 20% внутрибанковских переводов, потому что россияне имеют для внутреннего рынка аналог этой системы — СПФС.

Невозможность пользоваться Visa и Mastercard очень неудобно, но тоже несмертельно. Да и зачем россиянам Visa и Mastercard, если путешествовать они все равно теперь могут только в Сибирь?

А вот блокировка обмена банковского золота на валюту и сделок с ценными бумагами – это существенно. По подсчетам специалистов, эти меры помогут уменьшить подушку безопасности России сразу почти на $500 млрд. Они никуда не денутся, но и использовать их Кремль не сможет.

Кроме того, в Morgan Stanley подсчитали, что для спасения пострадавших от санкций госкомпаний, которые Россия просто не может бросить, нужно будет вытащить из резервов по меньшей мере еще $174 млрд. Следовательно, не так уж много там остается золотовалютных запасов.

К тому же первая реакция российских властей на кризис только ускоряет падение. Повышение учетной ставки сразу до 20% автоматически сделало деньги в стране супердорогими, а кредиты — фактически недоступными.

Экспортеров заставили продавать 80% заработанной валюты в обмен на девальвируемые рубли. Это будет вымывать оборотные средства из компаний и делать их ежедневно беднее. В конце концов Центробанк России на полгода вообще запретил банкам продавать людям валюту – а это уже чистый Советский Союз. Даже хуже – в СССР валюту выдавали хотя бы тем, кто едет за границу, в путинской России и такого не предусмотрено.

Причем с наличных валютных вкладов россиянам можно снять только $10 тыс., все остальное – только рублями. США и ЕС уже прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными. С учетом действий российского правительства, валюта скоро просто исчезнет из обращения в РФ.

Вероятность дефолта России оценивается сегодня в 80%, на таких отметках уже не выживают. Morgan Stanley ожидает этого факта в апреле.

— После дефолта любые иностранные инвестиции, по сути, прекратятся на очень долгое время, поскольку Россия будет восприниматься как экономика с чрезвычайно высокими рисками. В лучшем случае, даже если будут сняты санкции, заимствования станут очень дорогими и для российского государства, и для российских компаний, — считает российский экономист Рубен Ениколопов.

По его словам, это также полностью подрывает макроэкономическую стабильность страны, которая формировалась очень долгие годы. Мы можем стать свидетелями резкого скачка инфляции, роста безработицы, сокращения экономики и падения благосостояния граждан.

– Чем ответит российское правительство? Просто будет печатать деньги. Как в свое время Юрий Шевчук пел: “Прослезясь, напечатал рублей и заправил копилки”. Вот так и будут заправлять, – прогнозирует российский экономист Олег Буклемишев.

Энергоносители

В России еще остается главное богатство, “кровь” путинского режима – энергоносители. В ходе войны РФ продолжает получать примерно $750 млн в день от импорта нефти и газа.

США уже запретили импорт российской нефти, Великобритания сделает это до конца года, но те же Штаты покупают только 3% российской нефти.

Главный же потребитель российских энергоресурсов – Евросоюз. А он так просто отказаться от российского газа не сможет, хотя обещает это делать ускоренными темпами. Северного потока-2 уж точно не будет, его оператор — банкрот, крупнейшие мировые добывающие компании прекращают сотрудничество с Газпромом и Роснефтью, да и в целом инвестиции в РФ.

Но некоторое время энергоносители все равно будут приносить российскому режиму средства.

Что дальше?

Но не сырьем и энергоносителями едиными. Все высокотехнологичные секторы экономики больше недоступны России. У страны просто нет перспектив технологического развития, ведь это полностью зависит от сотрудничества с другими государствами.

— Санкционный режим по отношению к России – всерьез и надолго. В ближайшие несколько лет произойдет развитие мировых экономических отношений, которые будут организовываться в обход России и без ее участия. РФ ожидает болезненная деградация всей экономической и социальной инфраструктуры, – считает российский политолог Владимир Пастухов.

Фактически за две первые недели войны Россия была отброшена на 20, если не больше лет в экономическом и технологическом плане.

— Россияне в принципе готовы страдать за “величие” своей страны. Но не готовы страдать русские элиты. Это члены правительства, силовики, руководители государственных корпораций, крупный бизнес, губернаторы и другие региональные лидеры, чиновники, депутаты и т.д.

Их богатая и красивая жизнь сменилась страхом и потерями. Они уже испытывают не только экономические неурядицы, но и понимают, что ослабленная РФ станет легкой пищей для Китая (потому что ни Европе, ни Америке РФ со всеми ее проблемами не нужна).

— И здесь уже речь идет о полном комплексе последствий — не только о военно-политическом надзоре или экономическом поглощении, как европейские страны в свое время поступали с заокеанскими колониями, а о полном социально-культурном поглощении, — считает политический эксперт Валерий Пекарь.

Рано или поздно путинская конструкция начнет сыпаться. Сейчас один человек фактически совершает коллективное самоубийство всей страны.

– Россия охватывает одиннадцать часовых поясов. Если это будет продолжаться, контроль российского центрального правительства над территорией РФ может ослабевать. На Дальнем Востоке есть много городов, которые гораздо ближе к Пекину, чем к Москве, – отмечает американский журналист Томас Фридман.

Пока каждый россиянин безмолвно платит новый “налог на Путина” за удовольствие иметь его своим президентом.