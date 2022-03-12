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Факты / Мир / Россия

Армия России полностью копирует действия фашистской Германии — Кузьмук

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Армия России полностью копирует действия фашистской Германии — Кузьмук

Экс-министр обороны Украины (1996-2001 и 2004-2005) Александр Кузьмук, вступивший в терроборону еще 21 февраля, увидел в действиях армии России полное совпадение с действиями войск фашистской Германии.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Типовий військкомат.

— Действия российской армии, российского руководства полностью копируют действия фашистской Германии. Первое: забрасывать шапками “чисто по-русски”, второе – сжечь все. Расстрелять местных жителей, ограбить, что и происходит сегодня. Чем те закончили, тем закончат и эти, — сказал генерал армии.

В терроборону Кузьмук вступил еще 21 февраля, так как в ряды Вооруженных сил по возрасту его не могли зачислить.

— С тех пор я воюю вместе с командующим и хочу отметить, что командующий войсками территориальной обороны ВСУ с задачами справляется уверенно, руководит операциями территориальных войск ВСУ уверенно. Они организованы, несмотря на сроки, и четко, стойко выполняют свои задачи, — поделился экс-министр.

Тероборона, по его словам, выполняет важнейшую функцию – за счет этих добровольных формирований получается не отвлекать силы ВСУ и Нацгвардии от основных боевых задач:

— Сколько войск было бы оторвано от реальных боевых действий. А войска территориальной обороны действуют по плану общей системы работы Вооруженных сил Украины. Это огромная поддержка боевых действий, которые ведут наши войска.

Не менее важную роль, считает Кузьмук, выполняют и волонтеры.

— Волонтеры на сегодня не хуже разбираются в делах, чем военные. Они уже научились. Только встречаются с командирами, только увидят ситуацию. и уже пошли [работать – ред.]. И это не только продукты питания – это уже не нужно, их нужно направить на переселенцев, – а приборы ночного видения, логистика, амуниция и все остальное. Они свои задачи знают, они самостоятельно формулируют и помогают ВС, — сказал генерал-теробороновец.

Он также поддержал пожелание, озвученное украинским пограничником в адрес российского корабля.

— Наш герой-пограничник – простой украинский парень. Он проложил курс лучше, чем любой флагман. И этим курсом направил корабль. И не только ювелирным курсом направил корабль, а всю эту орду с их ханом, — сказал Кузьмук.

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