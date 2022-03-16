На 20-й день войны против Украины то, что когда-то опрометчиво называли “второй армией мира”, окончательно забуксовало и кардинально изменило подход ведения боевых действий.

У Кремля все настолько идет “по плану”, что ради войны против украинцев приходится экстренно собирать бойцов в Сирии и Ливии, пытаться окончательно привлечь к агрессии белорусов и идти на поклон к Китаю.

Но Владимир Путин все равно готов повышать ставки – превращением собственных солдат в пушечное мясо, откровенным терроризмом, разрушением мирных городов, химическим и ядерным шантажом – все ради того, чтобы хоть что-нибудь представить как собственную победу.

Системные просчеты

Блицкриг в войне против Украины так и остался только фантазией российского руководства. Стратегический план по уничтожению страны одним ударом и принуждению народа и власти к капитуляции провалился.

На самом же деле Россия уже бросила в бой 100% собственных сил, которые планировала использовать во вторжении, а это примерно 150 тыс. человек, но оккупировала только один крупный город Украины – Херсон.

При этом, по данным Минобороны Украины, с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность, осталось 63 – то есть примерно треть армии агрессора мы уже, как говорится, перемололи.

По подсчетам украинского военного руководства, потери личного состава врага насчитывают более 13 тыс. человек. По подсчетам Пентагона, украинцы с начала активных военных действий уже ликвидировали на своей территории от 5 до 9 тыс. солдат страны-агрессора, и здесь речь идет именно о количестве убитых. Военной техники России, по оценкам Forbes, уничтожено уже на $ 5 млрд.

Россию подвело планирование, основанное на ложном предположении, что украинцы благосклонно относятся к России, а армия Украины упадет сразу после вторжения. Российские солдаты везли с собой униформу для парада в Киеве вместо дополнительной амуниции и припасов. Путин направил на эту операцию основную часть своих сил – у него нет больших резервов, которые можно было бы задействовать в бою, — считает американский политолог Фрэнсис Фукуяма.

По его мнению, российские войска сильно страдают от нехватки ресурсов. Соглашаются с этим и другие эксперты, отмечая, что логистика и обеспечение – одно из самых слабых мест российских войск.

— Ресурсы, которые были перенесены на украинскую землю — бензин, ракеты, амуниция — были предназначены для войны продолжительностью 7-8 дней. Сейчас у россиян есть очень реальная дыра в поставках, — отмечает аналитик-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.

К этому прилагаются трудности с качеством росийского вооружения и техники. Российская армия оказалась очередным инвалидом клептократии путинского режима, за что в украинском НАПК уже лично поблагодарили министра обороны России Сергея Шойгу.

Во многом именно благодаря коррупции Россия имеет ту армию, которую и послала в Украину. А это оборванные, немотивированные, запуганные солдаты-срочники.

Весь миф о новинках военной техники разбился о сопротивление украинских военных. Нет ни новинок, ни инноваций, потому что все украдено Шойгу и его хвалеными генералами, которые, кстати, также успешно уничтожаются ВСУ на нашей земле, — констатирует политический аналитик Сергей Постоловский. Похоже, Путин это уже тоже прекрасно понимает, откуда и появляются слухи о чистках в отделах ФСБ, ответственных за аналитику по Украине.

Проблемы мотивации

Но главное, что все проблемы собственной армии становятся очевидными и для самих солдат, которых Кремль бросает в бой. Россияне массово сдаются в плен, настолько, что в Киеве уже отдельное место ищут для их содержания. Дезертируют или отказываются идти в бой.

Многочисленные перехваты разговоров оккупантов, публикующиеся украинскими ведомствами, свидетельствуют о том, что к ним приходит понимание, что их отправили на убой и даже наиболее подготовленные части несут существенные потери.

Это, безусловно, влияет на морально-психологическое состояние, военные начинают действовать более осторожно. Очевидно, что после первых дней войны россияне пытаются избегать прямых боевых столкновений с украинскими военными на земле, все больше полагаясь на артиллерию и авиацию.

К тому же россияне шли сюда заниматься “освобождением”, как им об этом рассказывала пропаганда, но теперь даже гражданские люди им объясняют, что они здесь никому не нужны, а украинская армия совсем не разбежалась, как это опять же обещали пропагандисты.

Украинская разведка утверждает, что армия РФ получила указание перейти на “самообеспечение”, то есть ей дали добро грабить местное население.

Собственно, видеоподтверждений многочисленных мародерств и ”освобождений” россиянами кур в огородах и продуктовых магазинов мы уже видели достаточно. Но армия не может нормально воевать и мародерствовать одновременно – это очевидно.

Боевой дух россиян тает. По крайней мере, это уже происходит на Севере Украины, на Юге россияне ощущают себя лучше, — отмечает Фукуяма.

Все на Юг

Южное направление действительно пока самое успешное для захватчика. Здесь оккупанты частично захватили Херсонскую и часть Запорожской областей, строят коммуникации из ранее аннексированного Крыма, не смогли взять Николаев, но обошли его дальше по направлению на Кривой Рог.

Вместе с тем успешная оборона Николаева не позволила врагу атаковать Одессу и попытаться окончательно отрезать Украину от морей. На Севере Украины захватчик фактически остановил наступление, так и не заняв Чернигов и Сумы, на Востоке успешно держится Харьков.

Киев остается одним из приоритетов для России, но осадить столицу не удается, поэтому и здесь наступление остановлено. А даже попытка подтянуть резервы и подготовить новый удар, по мнению специалистов, будет напрасной, ведь в Киеве выстроена уже эшелонированная оборона. К тому же на этих направлениях украинские войска удачно маневрируют и перерезают цепочки логистических поставок в войска противника.

Главная же цель врага теперь, по мнению специалистов, это удар по зоне ООС и оцепление украинской армии, которая сконцентрирована в этом секторе. То есть российские войска больше не пытаются наступать на восьми-девяти направлениях одновременно.

На Донбассе сконцентрирована большая группировка украинских войск, для его окружения начато наступление по сходящимся направлениям к западу от Донецка и югу от Харькова. К тому же россияне продолжают осадку Мариуполя, превратившуюся в настоящий геноцид.

При этом “освобождать” города, где украинская армия оказывает серьезное сопротивление противнику, россияне могут только в стиле Волновахи или сирийского Алеппо — то есть полностью разрушая город и всю его инфраструктуру.

Собственно, на это и расчет – тяжелая артиллерия и авианалеты, с которыми украинская ПВО, как говорится на Западе, креативно борется, но лучше бы там помогли соответствующим оружием, о чем мы уже 20 дней взываем на весь мир.

Стратегии выхода

Во всяком случае Кремлю нужны стратегии выхода из войны. Оккупация Юга Украины с попыткой создать там какую-нибудь очередную псевдореспублику – один из таких вариантов. Правда, на эффективный оккупационный режим у Кремля откровенно нет сил. Другой – так называемый финляндский сценарий.

— Есть основания полагать, что это превращается в путинскую версию Зимней войны Сталина против Финляндии в ноябре 1939 года, когда Красная армия столкнулась с гораздо более жестким сопротивлением, чем ожидала от финнов.

Разница в том, что Сталин приказал ввести вторую, огромную волну русских войск в феврале 1940 года, вынудив финнов принять его кабальные условия, включая уступку 9% довоенной территории Финляндии.

В распоряжении Путина не так уж много рабочей силы и техники. У российских сил на вторжение осталось около двух недель, прежде чем серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением и снабжением серьезно заставят Путина сесть за стол переговоров, — отмечает знаменитый британский историк Нил Фергюсон.

Третий вариант – ядерный или химический шантаж со стороны Путина, признаки которого мы уже видим. Российские войска захватили сначала Чернобыльскую АЭС, а затем крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Энергодаре.

Минобороны РФ плодит фейки об американских лабораториях в Украине по разработке чуть ли не биологического оружия.

Но шантаж атомными станциями, умышленное уничтожение невоенной инфраструктуры, обстрел гражданских и преграды по их эвакуации, то есть весь этот откровенный терроризм – это свидетельство безысходности и агонии россиян.

То есть понимание неизбежности глобального проигрыша в этой войне для России с каждым днем героической обороны Украины все ближе.

Оптимистичный сценарий для Украины – провал второй попытки наступления россиян и выход на мирное соглашение с обязательным выводом оккупационных войск. Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозирует, что максимум такого результата можно ожидать в мае либо уже через две недели. Так что верим в украинских военных.