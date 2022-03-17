Хакеры взломали сайт МЧС России: разместили номер горячей линии Вернись живым из Украины

Группа неизвестных хакеров сломала официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

На главной странице онлайн-ресурса появилось несколько гиперссылок со словами: Не верьте российским СМИ – они лгут, Полная информация о войне в Украине и Дефолт России близок.

На сайте МЧС России проинформировали читателей о потерях российской армии в войне против Украины – с начала полномасштабного вторжения погибли и пострадали более 13 тыс. вражеских солдат.

На онлайн-ресурсе указан номер горячей линии Вернись живым из Украины, на которой родственники погибших и взятых в плен российских военнослужащих могут узнать судьбу своих родных.