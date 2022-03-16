Псковский спецназ несет потери и отказывается от приказов – Центр оборонных реформ

В результате больших потерь бригады псковского спецназа ВС РФ на харьковском направлении, командир бригады полковник Бушуев отказался выполнять приказ о продолжении операции и вступил в конфликт с командованием Западного военного округа. В настоящее время полковник Бушуев отстранен от обязанностей.

Об этом со ссылкой на данные из украинской разведки сообщил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

— Согласно данным украинской разведки, во второй отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Псков) в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых, и более 50 пропавших без вести, 7 сдались в плен, — заявил он.

— Командир бригады полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20-й армии и Западного военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий. В связи с чем был отстранен от выполнения обязательств, — отметил руководитель ЦОР.

— В 22-й отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Степовой) по состоянию на 15 марта 2022 года 8 военнослужащих погибли и 8 были ранены в результате артиллерийского поражения их командного пункта, — подытожил Александр Данилюк.