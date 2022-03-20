Путин не готов к переговорам с Зеленским — спикер АП Турции

Президент РФ Владимир Путин отказывается от переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил спикер администрации президента Турции Ибрагим Калын.

— В разговорах с Зеленским и Путиным наш президент высказал свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. Господин Зеленский готов к этому. Путин, напрочуд, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств, — отметил Ибрагим Калын.

По его словам, Реджеп Эрдоган предлагает зафиксировать основные моменты на переговорах Зеленского и Путина по поводу которых возможен компромисс. А вот детали следует обсуждать потом.

Турецкий лидер готов выступать посредником в этих переговорах. В разговоре с Эрдоганом Путин снова назвал шесть своих требований к Украине:

нейтралитет и отказ от вступления в НАТО;

демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;

“денацификация”;

отмена “помех” для широкого употребления русского языка;

статус признания “ДНР” и “ЛНР”;

признание российской аннексии Крыма.

Однако Ибрагим Калын отметил, что в отношении первых четырех пунктов Украина готова идти на переговоры, то два последних требования даже не готова обсуждать.

Источник: Hürriyet