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Факты / Мир / Россия

Путин не готов к переговорам с Зеленским — спикер АП Турции

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Путин не готов к переговорам с Зеленским — спикер АП Турции

Президент РФ Владимир Путин отказывается от переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил спикер администрации президента Турции Ибрагим Калын.

— В разговорах с Зеленским и Путиным наш президент высказал свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. Господин Зеленский готов к этому. Путин, напрочуд, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств, — отметил Ибрагим Калын.

По его словам, Реджеп Эрдоган предлагает зафиксировать основные моменты на переговорах Зеленского и Путина по поводу которых возможен компромисс. А вот детали следует обсуждать потом.

Турецкий лидер готов выступать посредником в этих переговорах. В разговоре с Эрдоганом Путин снова назвал шесть своих требований к Украине:

  • нейтралитет и отказ от вступления в НАТО;
  • демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;
  • “денацификация”;
  • отмена “помех” для широкого употребления русского языка;
  • статус признания “ДНР” и “ЛНР”;
  • признание российской аннексии Крыма.

Однако Ибрагим Калын отметил, что в отношении первых четырех пунктов Украина готова идти на переговоры, то два последних требования даже не готова обсуждать.

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Источник: Hürriyet

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Фото: Depositphotos, Getty Images

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