Путин не готов к переговорам с Зеленским — спикер АП Турции

Президент РФ Владимир Путин отказывается от переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил спикер администрации президента Турции Ибрагим Калын.
— В разговорах с Зеленским и Путиным наш президент высказал свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. Господин Зеленский готов к этому. Путин, напрочуд, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств, — отметил Ибрагим Калын.
По его словам, Реджеп Эрдоган предлагает зафиксировать основные моменты на переговорах Зеленского и Путина по поводу которых возможен компромисс. А вот детали следует обсуждать потом.
Турецкий лидер готов выступать посредником в этих переговорах. В разговоре с Эрдоганом Путин снова назвал шесть своих требований к Украине:
- нейтралитет и отказ от вступления в НАТО;
- демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;
- “денацификация”;
- отмена “помех” для широкого употребления русского языка;
- статус признания “ДНР” и “ЛНР”;
- признание российской аннексии Крыма.
Однако Ибрагим Калын отметил, что в отношении первых четырех пунктов Украина готова идти на переговоры, то два последних требования даже не готова обсуждать.
Источник: Hürriyet