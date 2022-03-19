Чтобы свои не расстреляли: военнопленный ВС РФ объяснил суть белой буквы Z

Военнослужащих РФ, вторгшихся на материковую Украину из оккупированного Крыма, заставляли самостоятельно рисовать белые буквы Z на военной технике. Все необходимое — краску и кисточки они покупали за свой счет.

Об этом во время пресс-конференции военнопленных ВС РФ 19 марта сообщил начальник связи крымской воинской части 176-26 Игорь Руденко.

Прямая речь российского военнопленного

23 числа построили наши колонны в селе Славном. Закупили белую краску, смешно даже сказать — за свой счет. Наносили букву Z с правой, с левой стороны, сзади, спереди и сверху.

Это означало, как будто мы входим (в Украину — Ред.) как освободители. Но мы понимали, что эти буквы означали: чтобы наши же бомбардировщики сверху нас не расстреляли. Либо справа-слева — знали, что это войска Российской Федерации.