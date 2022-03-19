Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 24 день войны
Убили Убили
112 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Мир / Россия

Чтобы свои не расстреляли: военнопленный ВС РФ объяснил суть белой буквы Z

Наташа Тарчевська редактор ленты
Чтобы свои не расстреляли: военнопленный ВС РФ объяснил суть белой буквы Z

Военнослужащих РФ, вторгшихся на материковую Украину из оккупированного Крыма, заставляли самостоятельно рисовать белые буквы Z на военной технике. Все необходимое — краску и кисточки они покупали за свой счет.

Об этом во время пресс-конференции военнопленных ВС РФ 19 марта сообщил начальник связи крымской воинской части 176-26 Игорь Руденко.

Прямая речь российского военнопленного

23 числа построили наши колонны в селе Славном. Закупили белую краску, смешно даже сказать — за свой счет. Наносили букву Z с правой, с левой стороны, сзади, спереди и сверху.

Это означало, как будто мы входим (в Украину — Ред.) как освободители. Но мы понимали, что эти буквы означали: чтобы наши же бомбардировщики сверху нас не расстреляли. Либо справа-слева — знали, что это войска Российской Федерации.

Читайте
Военные части Крыма готовили к войне еще в январе 2022 года - военнопленный

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка