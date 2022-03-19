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Факты / Мир / Россия

Военные части Крыма готовили к войне еще в январе 2022 года — военнопленный

Наташа Тарчевська редактор ленты
Военные части Крыма готовили к войне еще в январе 2022 года — военнопленный

Офицерский состав оккупированного Крыма знал о готовящемся масштабном вторжении в Украину, подготовка к которому началась за месяц до войны.

Об этом на пресс-конференции военнопленных ВС РФ сообщил начальник связи одной из воинских частей Крыма Игорь Руденко.

Прямая речь российского военнопленного

Хочу заметить, что в 2022 году, в январе месяце, уже начали готовить нашу воинскую часть к ведению войны и боевых действий против Украины и народа Украины. В январе в нашу воинскую часть приезжала комиссия.

Проверяли технику, проводили марши, смотрели работоспособность. Одевали личный состав, комплектовали его бронежилетами, касками, разгрузками, вооружением, автоматами, патронами, гранатами, гранатометами. Строевые осмотры проводили практически каждый день.

Готовили технику серьезно (БТРы, танки), заправляли полностью боеприпасами. Проводили учения, тренировали личный состав. Говорили личному составу, пропаганду проводили, что это будут учения. Но мы как офицеры понимали, что это не просто так. Мы знали, что готовится удар на Украину.

С января и по 20 февраля войсковые части Крыма были отправлены (полностью укомплектованы) на мыс Опук возле города Керчь. Для подготовки и проведения тренировки боевыми снарядами из всех видов гаубиц, реактивных снарядов, танков, самоходных артиллерийских установок, также — подготовка личного состава.

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