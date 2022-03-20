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Факты / Мир / Россия

14 тыс. погибших российских солдат, неужели вы не замечаете этого: Зеленский к гражданам РФ

Юля Захарченко редактор ленты
14 тыс. погибших российских солдат, неужели вы не замечаете этого: Зеленский к гражданам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что места жестоких боев завалены трупами российских солдат. Тела никто не забирает, по ним в наступление гонят новые части.

— В особенно жестоких местах в бою передний край нашей обороны просто завалит трупами российских солдат. Эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части: какие-то резервы, которое командование российских войск собирает где только и может.

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации, потерявших своих близких, которых Кремль отправил воевать против мирных жителей Украины.

— Мы прекрасно понимаем, что Россия имеет просто бездонный человеческий ресурс, достаточно много техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова сын, мать, отец? Убито уже больше 14 тыс. российских солдат, а это 14 тыс. матерей, отцов, жен, детей, родственников и друзей. И вы этого не замечаете? — спросил президент Украины россиян.

По словам Зеленского, жертв будет только гораздо больше, пока продолжается война России против Украины на нашей земле.

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Фото: Офис президента

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