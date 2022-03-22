Россия “случайно” признала почти 10 тыс. погибших военных в Украине

В Минобороны РФ в очередной раз соврали о потерях среди российских военных в войне с Украиной.

Об этом вечером 21 марта заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он обнародовал факт фальсификации и переписывания пропагандистской статьи в комсомольской правде.

– Российское искусство врать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды, говорится в заявлении Михаила Подоляка.

Первоначально в сети появился оригинальный вариант статьи, где официальный спикер МО РФ Конашенков подтвердил, что на территории Украины с 24 февраля погиб 9 861 человек, а ранения получили 16 153 человека.

Уже через некоторое время этот фрагмент из материала просто исчез.

– И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше, – заверил Михаил Подоляк.

Отметим, что данные, “случайно” обнародованные в прокремлевской Комсомольской правде, частично совпадают с ежедневно публикуемыми Украиной данными.

По состоянию на понедельник, 21 марта, путинские захватчики потеряли более 14 700 человек личного состава.

Фото: Генштаб ВСУ