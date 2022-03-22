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Факты / Мир / Россия

Из-за санкций в РФ приостановил работу единственный производитель танков Уралвагонзавод

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Из-за санкций в РФ приостановил работу единственный производитель танков Уралвагонзавод

В России из-за санкций ЕС приостановили работу предприятия корпорации Уралвагонзавод и Челябинского тракторного завода.

Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

— Захватнические войска, действующие на территории Украины, испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа предприятий корпорации Уралвагонзавод и Челябинского тракторного завода.

Как сообщает специализированное издание Defense Express, Уралвагонзавод – единственное российское предприятие, осуществляющее серийный сбор танков как на нужды российской армии, так и на экспорт.

15 марта Евросоюз ввел в действие четвертый пакет жестких санкций против России. Среди ряда других компаний, под санкциями оказался также Уралвагонзавод.

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Источник: Генштаб ВСУ

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