Российский оппозиционный политик Алексей Навальный приговорен к девяти годам строгого режима в новом деле об оскорблении судьи и мошенничестве. Лефортовский суд Москвы также назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей.

Суд признал политика виновным по всем пунктам обвинения: два эпизода статьи 297 УК (часть 1, Оскорбление участников судебного разбирательства, и часть 4, Оскорбление судьи) и четыре эпизода части 4 статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

Во время оглашения приговора судья Маргарита Котова заявила, что “данные свидетелей подтверждаются данными потерпевших“. При этом один из свидетелей в своих показаниях назвал обвинения против политика “абсурдными”, но судья оценила их “критически”.

Также она признала достоверными показания потерпевшего, которые были предоставлены в ходе предварительного следствия, а не в суде, где он отказался от претензий к Навальному.

По второй статье, по версии обвинения, Фонд борьбы с коррупцией присвоил пожертвования от своих сторонников. В обвинительном заключении говорится, что Навальный и его соратники путем “обмана и злоупотребления доверием” собирали донаты на избирательную кампанию, но распоряжались ими “в личных целях и деятельности”. Из 300 тыс. человек, пожертвовавших свои средства ФБК, потерпевшими признали всего четырех.

Также в рамках этого судебного разбирательства рассматривались обвинения в неуважении к суду во время прошлогоднего процесса о клевете на ветерана.

Навальный отрицает обвинения, заявляя, что они политически мотивированы. Защита требовала оправдать Навального.

Алексея Навального арестовали 17 января 2021 года, когда он вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом Новичок. В феврале 2021 года российский суд заменил политику условный срок по делу Ив Роше реальным. С учетом домашнего ареста российского оппозиционера отправили под стражу на 2 года и 6 месяцев.