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Факты / Мир / Россия

РФ имеет значительные проблемы с техническо-материальным обеспечением — Институт изучения войны

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
найманці РФ ("Л/ДНР")

Согласно оценке американского Института изучения войны, российские операции на Украине по-прежнему в значительной степени затормозились и испытывают значительные проблемы с материально-техническим обеспечением.

В своем ежедневном отчете институт отметил, что российские войска в понедельник не производили никаких наступательных операций под Киевом, вместо этого лишь укрепили свои оборонительные позиции.

Аналогичным образом, русские войска на северо-востоке Украины оставались в состоянии застоя и были неспособны решить проблемы с логистикой.

В Мариуполе оккупанты достигли медленного, но неуклонного прогресса, обстреляв гражданскую инфраструктуру.

В институт считают, что Мариуполь падет где-нибудь в ближайшие несколько недель.

Кроме того, институт заявил, что Россия была вынуждена развернуть резервы низкого качества, включая подразделения с плохой подготовкой с Дальнего Востока России, чтобы восполнить потери на передовой.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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