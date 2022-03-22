Российской экономике прогнозируют падение на 8% и потребительскую инфляцию на 18%

Сегодня из-за войны в Украине российская экономика терпит большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.

Об этом сообщает Суспільне с ссылкой на рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Агентство, в свою очередь, прогнозирует падение экономики РФ на 8%. В то время как дефолт 1998 года привел к падению ВВП на 5,4%.

Также в Fitch Ratings прогнозируют, что потребительская инфляция в РФ к концу 2022 составит 18%.

В агентстве, в частности, прогнозируют снижение уровня иностранных инвестиций в России, поскольку все большее количество международных компаний покидает ее рынок.