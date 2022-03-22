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Факты / Мир / Россия

В РФ из-за нехватки резервистов начали мобилизовать должников и алиментщиков

Марта Бондаренко редактор ленты
В РФ из-за нехватки резервистов начали мобилизовать должников и алиментщиков

В Российской Федерации не хватает боевого армейского резерва, чтобы отправить на войну в Украину. Для этого местные власти начали мобилизацию должников и алиментщиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечают в ГУР, резервисты не желают возвращаться в ряды армии и массово отказываются от подписания контрактов. Именно поэтому прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые испытывают проблемы с выплатой банковских кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей.

– При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций, – говорят в Главном управлении разведки.

Должникам предлагают подписать контракт с армией РФ, а за это их освободят от всех кредитных обязательств. Подобные предложения стали распространяться на территории Республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Не брезгуют в РФ и преступниками. Им предлагают полную амнистию в обмен на участие в войне в Украине.

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Фото: Нацполиция

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