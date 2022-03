Российские войска проводят реорганизацию, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Так, по данным оборонного ведомства, поле боя на севере Украины остается в основном статичным. Причиной тому может быть именно проведение реорганизации сил, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PCEfBZMADk

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gmDkmzjI7F

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 23, 2022