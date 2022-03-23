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Факты / Мир / Россия

На севере Украины оккупанты проводят реорганизацию, чтобы возобновить наступление — Минобороны Британии

Марта Бондаренко редактор ленты
російські танки

Российские войска проводят реорганизацию, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Так, по данным оборонного ведомства, поле боя на севере Украины остается в основном статичным. Причиной тому может быть именно проведение реорганизации сил, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

Российские оккупанты пытаются окружить украинские силы на востоке страны, которые продвигаются со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

Также войска РФ все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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