Российские войска проводят реорганизацию, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Так, по данным оборонного ведомства, поле боя на севере Украины остается в основном статичным. Причиной тому может быть именно проведение реорганизации сил, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PCEfBZMADk ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gmDkmzjI7F — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 23, 2022

Российские оккупанты пытаются окружить украинские силы на востоке страны, которые продвигаются со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

Также войска РФ все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы.