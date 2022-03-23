Путин лжет о срочниках, центр Вишневского в Москве забит ранеными – Центр оборонных реформ

Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в Москве заполнен ранеными российскими солдатами, в том числе солдатами срочной службы. Центру отдан приказ скрывать информацию о ситуации.

Об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

«Путин лжет о числе потерь и неиспользовании солдат срочной службы в войне против Украины. Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в Москве буквально забит раненым, которых вывезли из Украины. Все разной степени тяжести, сообщают, что много очень тяжелых среди срочников, которых не меньше половины из тех, кого успели довезти», — заявил он.

Дана команда отрезать любую общественную коммуникацию с центром и скрывать информацию о ситуации, матери не могут дозвониться даже в приемное отделение, — подытожил Александр Данилюк.

Ранее в распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Военнослужащие ВС РФ, которые выжили в Украине, массово пишут рапорта об отказе возвращаться в зоны боевых действий.

Редакцией были получены соответствующие рапорта военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса», неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.