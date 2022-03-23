Российские олигархи недовольны правлением российского президента Владимира Путина, потому что их бизнес и имущество пострадали от санкций, введенных Западом.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, олигархи обсуждают отстранение президента РФ от власти, включая физическую ликвидацию.

– В Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. В ходе встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров, — говорится в сообщении.

Украинская разведка сообщила, что во время встречи олигархов также шла речь о том, чтобы найти пути воздействия на российского диктатора у власти, или рычаги влияния на его близкое окружение из силового блока.

– Но это усложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает “ненадежными”. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина, говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что Петр Авен является российским политиком и предпринимателем, возглавляющим ОАО Акционерный коммерческий банк “Альфа-Банк”. По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России, обладая личным состоянием в $5,3 млрд.

В то же время Александр Машкевич является казахстанским миллиардером из Кыргызстана. Также гражданство Канады, но проживает в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло $1,5 млрд.

Напомним, ранее в ЕС обсудили четвертый пакет санкций, в результате которого пострадают экономика и физлица РФ.

Ранее в ГУР сообщали, что российский бизнес и политические элиты формируют группы влияния, которые могли бы отстранить Владимира Путина от власти. Преемником может стать директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: ГУР Минобороны Украины