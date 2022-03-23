Высокопоставленный военный офицер НАТО заявил, что по оценкам Альянса, Россия понесла от 30 до 40 тыс. общих потерь в Украине в течение первого месяца войны, в том числе от 7 до 15 тыс. убитыми.

Это первая публичная оценка Альянса потерь россиян с момента начала войны 24 февраля.

Военный офицер, на условиях анонимности, сказал, что оценка количества убитых базируется на комбинировании информации от украинского правительства, сведений из России и информации из открытых источников.

В ходе брифинга в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 23 марта представитель НАТО, отвечая на вопросы корреспондента Голоса Америки, тоже заявил, что потери россиян за первый месяц войны составляют от 30 до 40 тыс.

Он отметил, что по стандартному расчету, армия РФ теряет троих раненых на каждого убитого солдата. Потери включают погибших и раненых в бою, а также попавших в плен или пропавших без вести.

По словам корреспондента, представитель НАТО сослался в частности на украинские данные, поэтому “это заявление, вероятно, не следует считать какой-либо новой, более точной и независимой оценкой”.