Экс-вице-премьер России Анатолий Чубайс, который последнее время был представителем президента РФ Владимира Путина по устойчивому развитию и климату в международных организациях, ушел в отставку и покинул Россию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два своих источника. Информацию об отставке Чубайса также подтверждает и российское (подсанкционное в Украине) агентство ТАСС.

Позже российское издание РИА Новости (подсанкционное в Украине), ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, написали, что Чубайс уволился по собственному желанию, а уехал ли он из России – это его личное дело.

Анатолий Чубайс довольно знаковая фигура в РФ, так как именно он был так называемым архитектором российской приватизации 1990-х годов. Он еще з 90-х занимал разного рода посты, в частности Чубайс был зампредседателя правительства России при российском премьере Викторе Черномырдине, главой Администрации президента РФ и министром финансов РФ при президенте России Борисе Ельцине.

Также Анатолий Чубайс руководил госкомпаниями РАО ЕЭС и Роснано.