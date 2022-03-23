Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир / Россия

Спецпредставитель Путина Анатолий Чубайс ушел в отставку и покинул Россию

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Анатолий Чубайс

Экс-вице-премьер России Анатолий Чубайс, который последнее время был представителем президента РФ Владимира Путина по устойчивому развитию и климату в международных организациях, ушел в отставку и покинул Россию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два своих источника. Информацию об отставке Чубайса также подтверждает и российское (подсанкционное в Украине) агентство ТАСС.

Позже российское издание РИА Новости (подсанкционное в Украине), ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, написали, что Чубайс уволился по собственному желанию, а уехал ли он из России – это его личное дело.

Анатолий Чубайс довольно знаковая фигура в РФ, так как именно он был так называемым архитектором российской приватизации 1990-х годов. Он еще з 90-х занимал разного рода посты, в частности Чубайс был зампредседателя правительства России при российском премьере Викторе Черномырдине, главой Администрации президента РФ и министром финансов РФ при президенте России Борисе Ельцине.

Также Анатолий Чубайс руководил госкомпаниями РАО ЕЭС и Роснано.

Читайте
Российские олигархи обсуждают физическое устранение Путина - ГУР

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка