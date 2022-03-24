Россия не подает никаких признаков, что хочет прекратить войну с Украиной

На международной арене России и дальше продолжает отрицать свою причастность ко всем ужасам, что происходят в Украине.

На Совете Европы все 13 членов воздержались от голосования за проект, который выдвинула Москва. За проголосовал только Китай.

Общий посыл большинства членов Совета заключался в том, что если бы Россия заботилась и хотела облегчить страдания украинского народа, она могла бы прекратить свою войну.

Зато Россия не признает, что она является единственной причиной гуманитарной катастрофы в Украине и не берет ответственность за содеянное.

У Украины есть своя собственная гуманитарная Резолюция, вынесенная на голосование в Генеральной Ассамблее, где Россия не может воспользоваться своим правом вето. Тем не менее, Москва не подает никаких признаков, что хочет прекратить войну.

Россия назвала последнее голосование в Генеральной Ассамблее очередным антироссийским шоу, а виновными за разрушение и гуманитарный кризис в Украине назвала украинских “националистов и радикалов”.