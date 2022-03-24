Россия отослала дипломатов США и объявила их персонами нон грата

РФ заявила, что высылает американских дипломатов из России.

Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Одному из дипломатов США в Москве вручили список высланных американских дипломатов, которые теперь объявлены персонами нон грат. В переводе, это нежелательные персоны.

Этот шаг стал ответом на выдворение Вашингтоном 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.

— Мы сообщили американской стороне, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ, – говорится в сообщении.

В заявлении не уточняется, каких дипломатов и какое их количество должно уехать из России.