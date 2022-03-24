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Факты / Мир / Россия

Вывезенным в РФ украинцам предлагают работать на Сахалине — разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Вывезенным в РФ украинцам предлагают работать на Сахалине — разведка

Украинцам, которых вывезли в Россию, власти предлагают трудоустройство на Сахалине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сначала украинцев поселяют в так называемые фильтрационные лагеря, а затем отправляют в депрессивные районы Российской Федерации. Как конечный пункт назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин.

Украинцам навязывают официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

В настоящее время фильтрационный лагерь создан в Докучаевске Донецкой области. Там у людей по прибытии забирают документы. Далее с людьми “работают” сотрудники ФСБ, которые должны выявить участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей.

Затем людей переправляют в Россию, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

— Есть безоговорочные показания бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи. Фиксируются проблемы с обеспечением питанием, отмечают в ГУР Минобороны.

Следует отметить, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права.

Сахалинская область находится на Дальнем Востоке РФ. Это единственный регион России, расположенный исключительно на островах. Область омывается Охотским и Японским морями, Тихим океаном. По состоянию на 2014 год в Сахалинской области проживало около 500 тысяч человек.

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Фото: Pixabay

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