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Факты / Мир / Россия

С каждым днем растет вероятность переворота против режима Путина

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Володимир Путін

Риск государственного переворота ФСБ России против президента Путина растет с каждой неделей, пока идет война в Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информатора в центре российской разведки.

Информатор утверждает, что хаос и недовольство охватили Службы безопасности после неудачного вторжения России в Украину.

Письма, которые написал анонимный аналитик российской разведки российскому активисту в изгнании Владимиру Осечкину были опубликованы в интернете.

Осечкин в свою очередь отметил, что риск, на который пошли агенты разведки, стал признаком их гнева к Путину и большим недовольством санкциями, которые запрещают офицерам ФСБ летать в отпуска за границу.

— В течение 20 лет Путин создавал стабильность в России. Сотрудники ФСБ, полицейские, Государственные прокуроры — эти люди внутри системы могли жить хорошей жизнью, — отметил Осечкин.

Но теперь все изменилось. Работники ФСБ понимают, что эта война — катастрофа для экономики и для человечества. Они не хотят возвращаться в Советский Союз.

— С каждой неделей и каждым месяцем, пока идет война в Украине, возрастает вероятность восстания со стороны сотрудников служб безопасности, — говорит Осечкин.

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Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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