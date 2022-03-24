Мятеж действительно может быть: Березовец о параноидальных страхах Путина

Несколько дней назад в мировом информпространстве появилась информация, что президент РФ Владимир Путин уволил около 1 тыс. персональных ассистентов и работников в феврале.

Такие поступки объясняют не иначе как опасением собственного отравления, ведь больше всего в окружении Путина обновился штат охранников, поваров и секретарей.

Может ли это быть правдой и кто сейчас имеет доступ к Путину, Факты ICTV пообщались по этим вопросам с политологом и журналистом Тарасом Березовцем.

— В западной прессе появилась информация, что Путин уволил более тысячи сотрудников, работавших с ним. С чем связана чистка?

— В самом деле. В западных изданиях, в частности Business Insider, появилась информация, что Путин провел чистку в своем ближайшем окружении. Более тысячи сотрудников охраны, поваров, обслуги были уволены буквально за один день. Из-за якобы опасений Путина, что его ближайшее окружение может его отравить. Я проверял эту информацию. Спрашивал об этом несколько бывших депутатов Госдумы России, людей, хорошо знакомых с политической кухней России, Путина. И из этого могу заключить, что эта информация достоверна.

Более того, Путин регулярно проводит подобные чистки. Это не что-то уникальное. Из-за постоянных опасений и страха устранения у Путина давно сформировалась паранойя. Которая заключается в том, что они профилактически, периодически увольняют людей. Которые с ними работают многие годы. Это его давняя практика. Только на этот раз беспрецедентно великое множество.

То есть, если раньше увольняли несколько десятков человек, то такое большое количество одномоментно не увольняли никогда. Это лишь свидетельствует о том, что у него сейчас параноидальные страхи. Которые вынуждают его это делать на фоне войны в Украине.

Или его спецслужбы подкармливают его информацией о возможности дворцового переворота и его физического устранения. Это может делаться в двойных целях. Такой мятеж действительно может существовать. Мы не можем исключать этого. И какие-то люди, которые находятся в окружении президента, не потому, что они диссиденты, что они хотят помочь Украине, нет, просто они хотят выжить. Поэтому они видят в Путине смертельную угрозу своему существованию. Могли его убрать.

Второе объяснение этому то, что они (спецслужбы, –Ред.) хотят таким образом манипулировать Путиным, влиять. Потому что, если у вас такие кнопки на Путине и вы на него жмете таким образом, вы получаете дивиденды. Вы говорите, видишь, я спас тебя, тебя хотели убить, отравить. А я все это предупредил. Вот такие версии. Но то, что это произошло, мои источники не подвергают сомнению.

— Кроме чисток, какие меры безопасности усилил Путин во избежание покушения на себя?

— Информация, конечно, от инсайдеров, потому что публично о системе защиты у Путина вам никто не сообщит. Но периодически подобная информация проливается. У Путина есть специальные мобильные лаборатории, которые проверяют несколько раз в день эту еду, которую ему подают.

У него есть специальные люди, которые, как было у Сталина, прежде чем ее употребляет Путин, эти продукты, они их едят. Эти люди являются кадровыми сотрудниками российской Федеральной службы охраны. То есть, у него есть специальные дегустаторы, которые эту еду пробуют. Перед тем, как ее дать Путину.

Плюс производится химический, спектральный анализ этой пищи. Путин никогда не пьет, даже когда он путешествует за границу, он никогда не ест еду, которую ему предлагают местные хозяева. У него всегда есть свои боксы с едой и водой. Вплоть до того, что с салфетками, со всем, что он употребляет, что ему подают, он никогда не пьет на месте. У него, еще раз повторю, специальная служба, которая носит за ним боксы с едой. И потому, где угодно, где он переезжает, он ест только эту еду.

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Раньше было проще. Например, когда он путешествовал в Британию и был даже когда-то принят британской королевой или был гостем американского президента, это было в начале 2000-х, мы знаем, что он употреблял эту пищу. То есть он ел, что ему предлагали, пил это все. Но с какого-то момента эта паранойя начала развиваться, что он прекратил где угодно употреблять. Даже когда мы видим Путина на саммите G-20, в Австралии, где он был, сидит, что-то ест, пьет. Это не та еда, которую ели все. Это было привезенное и приготовленное его поварами блюдо.

— Кто имеет доступ к Путину? Пишут, что он очень самоизолировался.

— Я тоже задавал вопросы своим собеседникам. Они мне объяснили, что сейчас даже Шойгу не может приближаться к Путину ближе 8 метров. Он вообще ни с кем за руку не здоровается, ни с кем близко не сидит. Это сделано из-за страха, что его могут случайно или намеренно чем-то заразить. Или коронавирусом, или другим.

Кроме того, говорят, что Путин сильно болен, возможно, даже смертельно болен. Об этом сообщали западные медиа. И принимает вещества, которые очень сильно убивают, снижают его иммунитет. Поэтому он боится, даже из простых соображений, которые могут ненамеренно заразить какой-то бациллой или какой-то болезнью. Не говоря уже об угрозе физического убийства.

— Кто же эти простые россияне, которых иногда пускают в Путин?

— Нет случайных людей. Мы неоднократно видели сопоставление людей, которые якобы простые верующие, стоят в церкви, ставят свечи. Или люди, которые одеты в рабочих заводов. Или люди, которые одеты в работников школ. Все это сотрудники ФСО (Федеральной службы охраны, – Ред.). То есть, одни и те же лица фигурируют, просто в разной одежде. Это такой цирк-шапито.

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Я хочу сказать, что в федеральной службе охраны российского президента есть специальное подразделение, такие скоморохи, которых переодевают. У них там десятки разных костюмов. Их возят вслед за Путиным. И они создают эту массовку. То есть, одни и те же женщины и мужчины, одни и те же лица. Используется специальный передвижной театр ФСО. Где кадровые сотрудники охраны Путина просто переодеваются и смотрятся под разные социальные слои населения.